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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.08.23 19:30

В нашем регионе организован сбор книг для школьных библиотек ЛНР

В Луганской Народной Республике большой дефицит книг на русском языке. Тронутые этим фактом мурманские журналисты решили организовать проект, который поможет изменить эту ситуацию.

В Мурманске дали старт проекту «Книги на русском», в рамках которого планируют собрать около 18 тысяч изданий, которые в последствии отправят в школьные библиотеки Луганской Народной Республики.

Светлана Солдатова, председатель Мурманского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»: «Мне кажется, что это совершенно правильно с помощью слова, с помощью языка объединять нас, объединять наши народы, в том числе жителей наших вновь обретённых территорий».

Идея проекта пришла мурманским журналистам в апреле 2022 года, когда они в составе международной делегации посетили Донбасс и обнаружили острую нехватку русскоязычных книг в учебных заведениях.

Сергей Юдков, журналист: «Мы были в местной школе, нас водил известный на Донбассе человек Игорь Кимановский. Его называют «Железным Зэком», он долгое время был в плену, его освободили, он был советником главы ДНР. Он показывал нам библиотеку школьную, что там находится. Мы посмотрели эти книги: учебник истории, учебник безопасности жизни, а русских книг мы там не нашли. Все восемь лет эти книжки постоянно уничтожались, уничтожались, списывались, списывались».

Есть информация, что на освобождённой территории было уничтожено 11 миллионов русскоязычных книг. Но, конечно, сбор печатных изданий — это не конечная цель. Впереди у инициаторов и другие проекты.

Светлана Солдатова, председатель Мурманского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»: «В планах у нас осуществить экспедицию в Луганск, в ней будут участвовать наши коллеги. Планируется серия материалов, публикаций в газете «Мурманский вестник». Наверняка она разлетится по интернету. И мы планируем большую фотовыставку, которая по итогам проекта будет сделана где-то в январе следующего года. Кроме того, мы планируем снять документальный фильм, который так и будет называться «Книги на русском».

В проекте примут участие и представители Умбы, Апатитов, Кандалакши, Кировска, заинтересованные в развитии инициативы.

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