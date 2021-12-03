215 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+72), Кандалакшском районе (+42) и Оленегорске (+21).

В нашем регионе организована вакцинация от CоVID-19 для иностранных граждан. Процесс организован по поручению губернатора Министерством здравоохранения региона на платной основе. Сделать прививку иностранцы могут в областном Центре специализированных видов медицинской помощи. Услугу могут получить как индивидуальные лица, так и трудовые коллективы. Центр выдает прошедшим вакцинацию прививочный сертификат установленного образца с печатями учреждения. Этот документ позволяет иностранцам посещать общественные места с регламентированным входом. Например, кинотеатры, торговые и торгово-развлекательные центры, кафе. Платно можно привиться только вакциной «Спутник Лайт».