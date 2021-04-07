В нашем регионе постепенно отменяются противоковидные ограничения

60 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 3 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+41), Североморске (+6) и Оленегорске (+3).

Снижение уровня распространения пандемии в регионе позволяет постепенно отменять введённые противоковидные ограничения. Так, с 24 апреля проект «Наша рыба» возобновит работу в формате ярмарки.

В торговом центре «Форум» снова откроется еженедельная торговля свежей рыбой. До этого морепродукты в рамках проекта реализовывали через интернет и доставляли на дом.