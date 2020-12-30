В нашем регионе продолжается реализация Всероссийского проекта «Ёлка желаний»

На этот раз подарок отправился особенной жительнице Снежногорска Лауре Левинской.

Лауре ещё в первые годы жизни поставили неутешительный диагноз, девочка вынуждена ежедневно пить лекарства, в противном случае – её тело будет скованно жуткими болями. Но в преддверии новогодних праздников о недуге хочется забыть, тем более, когда долгожданные подарки вручает Дед Мороз!

Подарок приехал из столицы Заполярья со Всероссийской акции «Ёлка желаний». Волшебником для Лауры стал вице-губернатор области Владимир Евменьков. Теперь мечта девочки о новеньком планшете сбылась.

Лаура Левинская, г. Снежногорск: «Я так хотела давно планшет, я пыталась накопить, но это долго... Я всё копила, копила, но Дедушка Мороз услышал моё желание, я его попросила, и моё желание сбылось!».

Теперь начинающий художник (это давнее увлечение Лауры) сможет рисовать картины при помощи устройства, там же смотреть мастер-классы и изучать новые техники рисования.

А «Ёлка желаний» продолжает зажигать огоньки в сердцах юных северян всего региона.