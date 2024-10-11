В нашем регионе проходит осенний призыв граждан на военную службу

ЗАТО Александровск уже готовит к отправке в армию два десятка призывников.

Кирилл Ворожбян в душе определенно танкист. Именно в эти войска планирует отправиться призывник из Снежногорска. Впрочем, распределять по направлениям александровцев будут позже в областном сборном пункте. Пока же Кирилл формирует своё отношение к срочной службе, но в память о предках считает необходимым отдать долг Родине.

Кирилл Ворожбян, призывник, г. Снежногорск: «Дедушка, который воевал во Второй мировой, знаю, что его зовут дедушка Вова и он водил грузовик».

Рекомендуют ребятам всё же служить на Северном флоте – его история начинается как раз в Полярном.

Призывная кампания продлится до декабря, но о первых итогах можно уже говорить сегодня, отмечают специалисты военного комиссариата.

Александр Горбач, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата, г. Полярный: «По настоящее время призывной комиссией ЗАТО Александровск призвано уже 19 граждан нашего ЗАТО, которые в ближайшее время отправятся к местам прохождения военной службы».

Призывников Мурманской области распределят исходя из потребностей - в сухопутные войска, военно-космические силы, национальную гвардию, Военно-морской флот. Большей части призванных северян посчастливится всё же остаться проходить службу в частях региона.