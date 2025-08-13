В нашем регионе возрождается жилищное строительство

И речь не только о социальных квартирах. В ближайшие 10 лет в Мурманской области в рамках губернаторского плана и мастер-планов планируется построить 1 миллион квадратных метров жилья. Строительные работы уже ведутся во многих точках Мурманска и Колы.

На сегодняшний день в Мурманской области активно строят 20 жилых домов, в которых порядка 4 тысяч квартир.

Так, строительные краны появились и в Коле. Жилой комплекс будет располагаться рядом с Поморской набережной, из окон откроется живописный вид на Кольский залив. Это масштабный проект общей жилой площадью более 87 тысяч кв. метров. На первом этапе, который уже активно идёт, будет возведено 5 жилых корпусов высотой от 9 до 14 этажей. По плану их сдадут через 2 года, первые новосёлы смогут въехать сюда уже осенью 2027 года.

Владимир Давыдов, заместитель руководителя проекта ЖК «Кольские огни»: «Проект предусматривает широкий спектр планировок - от малометражных квартир, то есть студии в 28 квадратных метров, до больших просторных четырёхкомнатных».

К 2029 году в Коле планируют возвести уже 14 многоэтажек, так что выбрать действительно есть из чего. За ходом работ следят не только собственники будущих квартир, но и правительство региона. Заместитель губернатора Ольга Вовк проинспектировала объекты.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «60 процентов берётся в «Арктическую ипотеку». Люди уже распробовали этот механизм и то, что нам удалось догнать до рыночной цены цену, которую можно взять в «Арктическую ипотеку», это показывает ещё раз доступность жилья на рынке, который складывается».

Особый интерес и стимул к приобретению жилья северянам дают льготные условия, которые распространяются на новостройки. «Арктическая ипотека» позволила многим улучшить жилищные условия и переехать в современные квартиры.

В Мурманске с новостройками тоже не отстают. В городе-герое работы ведут сразу на 5 улицах, причём где-то, как на улице Шевченко, новые дома будут соседями. Здесь идёт возведение зданий с 7-ми и 15 этажами. Также в Первомайском округе появится коттеджный посёлок. По плану в него войдут более ста индивидуальных жилых домов.

Дмитрий Димитриев, генеральный директор АНО «Центр содействия жилищному строительству Мурманской области»: «С учётом того, что сейчас в Мурманской области действует «Арктическая ипотека», то это дало значительный толчок для развития индивидуального жилищного строительства».

На Молодёжном проезде появится два монолитно-каркасных 16-этажных дома, в которых будет 310 квартир. Подрядчиком уже выполнено бетонирование перекрытия первого этажа первой секции и устройство свай второй секции дома.

А вот застройщик на улице Морской только наращивает темпы, подходя к возведению жилищного комплекса. Здесь дома будут от 12 до 16 этажей, на продажу выставлено 738 квартир.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Темпы везде нарастают, у нас появляются уже и этажи, и сами здания».

Стоит отметить, что возводимое жильё учитывает потребности будущих новосёлов. Застройщики сосредоточились не на количестве квартир, а на их вместимости. Тут, как говорится, решили сами покупатели. В регионе повышенным спросом пользуются семейные квартиры с двумя и более комнатами.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области

строительства Мурманской области: «Небольшая перенастройка, которую пришлось сделать застройщикам, которые к нам пришли. Потому что они шли на один рынок и думали, что вот сейчас посмотрим, как будет по аналогии с Москвой, с Санкт-Петербургом. Но пришлось сейчас в процессе уже перестраивать квартирографию, потому что спрос идёт на другой лот. Люди выбирают двушки, трёшки, переезжают из старого жилья в новое, люди приобретают жильё для детей».

Не забывают и о социальном жилье. Ещё одна новостройка появится на улице Зелёной. Многоквартирный дом в 9 этажей будет предназначен для переселения граждан из аварийного жилья. На данный момент подрядчик выполнил перекрытие между 6 и 7 этажами в первой части здания и приступил к устройству пилонов 9 этажа в другом корпусе.

Александра Карпова, исполняющая обязанности министра строительства Мурманской области: «Мероприятия по переселению граждан продолжаются. Расселили свыше 360 человек».

А улица Кирпичная в Мурманске обзаведётся сразу четырьмя новыми девятиэтажными домами. На каждом из них работу выполняют на разных этапах.

Всего на рынке недвижимости Мурманской области появилось 1794 новые квартиры, из них уже приобретено 369, к слову, 60% из них были куплены по «Арктической ипотеке».