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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.01.22 19:30

В настоящее время наибольшее распространение коронавируса наблюдается среди детей

107 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+60), Кандалакшском районе (+12) и Североморске (+10).

Наибольшее распространение коронавируса наблюдается среди детей. С таким заявлением в эфире одного из центральных телеканалов выступила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова. Это объясняется тем, что среди детей уровень иммунитета от коронавируса крайне низкий, приводит слова эксперта РИА «Новости».

Ранее замдиректора по научной работе центра эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус у детей может проявляться по-разному: помимо респираторных симптомов, возможны также «ковидные пальцы» — осложнение, напоминающее обморожение. Инфекционист также отметил, что наиболее тяжело болеют дети до года и подростки, а также дети, имеющие соматическую сопутствующую хроническую патологию или врожденные пороки.

Вакцинация остаётся самым надёжным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырёх процентов, тяжёлых случаев — единицы.

Вакцина от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак М», или «Спутник М», поступила в гражданский оборот. Центр имени Гамалеи разработал её для подростков 12–17 лет. Необходимость прививать эту возрастную группу вызвана распространением дельта-штамма, который вызывает у детей более тяжёлое течение коронавирусной инфекции.

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