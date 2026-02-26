В «Научке» презентовали новую книгу ветерана журналистики, полярника, краеведа и летописца Кольского края Василия Белоусова

В сборнике с поэтичным названием «Звёзды светят всем» собраны рассказы, новеллы и очерки, посвящённые уникальной природе Заполярья и человеческим взаимоотношениям.

Василию Сергеевичу есть, что рассказать. За его плечами более полувека в журналистике, 35 лет работы собственным корреспондентом ТАСС по Мурманской области и судьба, щедрая на встречи.

Его новая книга «Звёзды светят всем» сложилась из рассказов и очерков разных лет. Здесь нет выдуманных героев - только реальные люди, с которыми сводила жизнь. Чтобы читатель увидел их такими, какие они есть: с переживаниями и радостями.

Василий Белоусов, почётный гражданин Мурманской области, заслуженный работник культуры РФ: «Читателям хочется показать жизнь такой, какой она была, ну, и немножко романтичной. Эта книга о друзьях, о товарищах. Фамилии изменены, какими они запомнились, герои разных лет, они себя узнают, а для читателя – это живые непридуманные люди».

В зале библиотеки собрались не зрители, которые дорожат творчеством автора.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Мы ждём от нового издания нового взгляда на наш регион, с каждом новой книгой мы видим новый взгляд на наш регион глазами опытного журналиста, литератора».

Василий Белоусов - автор 30 книг, каждая из которых рассказывает о нашем крае, становясь его летописью. И у ветерана журналистики уже есть новые творческие планы. В юбилейном для столицы Заполярья году, когда Мурманску исполняется 110 лет, Василий Сергеевич готовит новый сборник, который станет подарком городу-герою.