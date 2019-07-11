В «научке» презентовали первую книгу о пожарной охране Мурмана «Район выезда - полуостров»

В зале научной библиотеки ветераны пожарной охраны, личный состав Главного управление МЧС по Мурманской области и главы города. Это событие особенное для каждого участника встречи - сегодня спасатели презентуют книгу «Район выезда - полуостров».

«Эта книга, как мы планируем, только начало серии, - сразу же сообщил Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области. – В будущем будет ещё несколько. Планируется ещё грандиозный научный труд в сфере пожарной безопасности. Хочется писать не о технике, которая была в сфере тушения пожаров, а о людях, как об основной силе, боевой единице, которая предотвращает и тушит все возникающие пожары».

В центре повествования - противостояние огня и человеческой воли. В суровых условиях Крайнего Севера разворачиваются картины борьбы с пожарами. Книга о невероятной смелости, труде и самоотверженности людей.

«Когда начинаешь вникать в текст книги, то понимаешь, насколько опасна эта профессия, - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Самое интересное то, что люди этой профессии, как я считаю, думаю, что многие со мной согласятся, необыкновенные, потому что, несмотря ни на какие опасности, ни на какие сложности, они должны идти и выполнять свой долг, ведь они не просто спасают здание или какой-то неодушевленный предмет, они ещё и людей спасают».

Авторы книги - ветеран пожарной охраны Анатолий Грецкий и его дочь Ирина Грецкая. Ирина Анатольевна продолжила дело отца после его смерти и несколько лет кропотливо разбирала архивы и искала информацию.