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В «Научке» прошла презентация книги «Подводник» идёт на поиск»

Её презентовал Мурманский морской торговый порт. Интересующиеся сферой поискового движения смогут найти в ней много полезной и интересной информации.

Поисковое движение Заполярья своё развитие ведёт с давних лет. Книга, которую презентовали в научной библиотеке, повествует об одном из старейших поисковых отрядов Мурманской области «Подводнике». Издание включает в себя фрагменты дневников представителей отряда, так же много фотографий из личных архивов участников. По словам автора книги, работа над ней была проведена очень серьёзная.

Александр Глухов, автор книги, писатель: «Каждое издание уникально, а эта книга уникальна вдвойне. Потому что поисковое движение – это не хлеб в магазине, который можно каждый день прийти и купить. Это достаточно недоступная среда, над которой приходилось работать, которую приходилось серьёзно изучать».

Отряд «Подводник» был создан на базе Мурманского морского торгового порта в 1980 году. За спиной у отряда многочисленные походы, уникальные находки и, конечно, работа по обнаружению останков погибших во время войны солдат. Успешная деятельность «Подводника» - это яркий пример системного подхода к организации поисковой работы. Как говорят сами поисковики, ключ к успеху в неравнодушии людей, вступающих в отряд. Это главное.

Сергей Харитонов, представитель поискового отряда «Подводник» Мурманского морского торгового порта: «Самое страшное, конечно, чтобы техника безопасности соблюдалась. Во-первых, на местах боёв могут находиться боеприпасы, мины. Надо быть, конечно, осторожнее. Проводим инструктажи и действуем по ситуации».

Безусловно, большое значение в работе составляет поддержка, например, такого крупного предприятия - Мурманский морской торговый порт.

Андрей Доценко, коммерческий директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Этот отряд занимается важным для всех делом, он позволяет людям не забывать тот подвиг, который был совершён в годы Великой Отечественной войны. Мы, безусловно, поддерживаем деятельность данной организации и будем поддерживать в дальнейшем. И надеемся, что эта книга более полно даст людям понять и представить, чем занимается этот отряд».

Любой желающий может прийти в библиотеку и ознакомиться с книгой, сделав для себя открытия о северном поисковом движении.

 

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