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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.05.25 19:30

В «Научке» провели турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» на Кубок «80 лет Победы»

На одной площадке сразились не только студенты, но и школьники.

Такой тематический турнир по интеллектуальным играм арктический университет организовал впервые. Вместе со студентами в стенах научной библиотеки, которая стала площадкой для состязания, могли играть и школьные команды.

Ульяна Гурская, ученица школы №36 Мурманска: «Я считаю, что это опыт. Любые игры, турниры – опыт. И данный турнир может стать чем-то интересным. Возможно, это будут какие-то новые тематические вопросы».

Кубок «80-летия Победы» можно расценивать как необычный урок истории, на котором проверяют знания в игровой форме.

Василий Воронов, доцент кафедры философии и социальных наук МАУ, куратор студенческого объединения «Лига интеллектуальных игр МАУ»: «Чтобы не только через лекции, предметы, как история России, уроки школьные, но и через игровые формы они смогли узнать какую-то новую информацию, почувствовать, вспомнить, сообразить и сопоставить. Чтобы это воспитание имело не только форму урока, но и формы интеллектуальной игры».

Помимо обучения, этот и турнир - дань памяти героям Советского Союза, сражавшимся за мирное небо.

Алиса Шевчук, студентка МАУ: «То, что мы сегодня собираемся под голубым небом, можем играть, чудесно проводить вместе время, это всё благодаря тем людям, которые защищали, воевали на нашу Мурманскую область, за всю страну. Огромная благодарность им. И таким жестом можно её выразить».

Сергей Семенов, студент МАУ: «Это память. Самое главное, чтобы мы через эти вопросы вспоминали те события, даты, людей, благодаря которым мы находимся здесь сегодня».

Оценивали команды в трёх зачётах: студенческом, школьном и общем.

Напомним, недавно в университете разыграли Кубок ректора, будут продолжены и такие тематические турниры по «Что? Где? Когда?».

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