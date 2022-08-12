В «Научке» северяне встретились с Олегом Мошниковым, вепсским поэтом, членом Союза писателей и автором сборников

Олег Мошников, вепсский поэт, член Союза писателей России: «У нас была обзорная экскурсия, которая связанна с военной тематикой, памятниками. Красивые мохнатые сопки привлекают внимание, залив великолепный. Говорили, что вода грязная, но я посмотрел, вроде, чистая и даже солёная на вкус».

Вепсы - коренные жители территорий нынешних Карелии, Вологодской и Ленинградской областей. В Мурманск Олег приехал за впечатлениями и для встречи с читателями.

Олег Мошников, вепсский поэт, член Союза писателей России: «У нас была обзорная экскурсия, которая связанна с военной тематикой, памятниками. Красивые мохнатые сопки привлекают внимание, залив великолепный. Говорили, что вода грязная, но я посмотрел, вроде, чистая и даже солёная на вкус».

Олег Мошников уверен, что впечатления от Мурманска обязательно преобразуются в творчество, как и былые путешествия в Казахстан и на Кавказ. Стоит упомянуть, что в процессе создания стихов и прозы, он использует особые приёмы и вепсский фольклор.

Олег Мошников, вепсский поэт, член Союза писателей России: «До шести лет жил в вепсском карельском доме в пригороде Петрозаводска. Там был бабушкин сундук, были рассказы и сказки, рассказанные на вепсском языке. Всё это впиталось в мою память, я в свои стихи прозу вставляю, иногда вепсские обороты, вепсские словечки».

Свои труды вепсский поэт оформляет в сборники, а почитать произведения можно и в электронном формате.

Илья Виноградов, член Союза писателей России: «Нам самим будет интересно послушать, потому что сейчас, к сожалению, такая ситуация, что литература - это сфера не медийная, поэтому мало знаем про тех, кто совсем рядом с нами. Таже Карелия - соседи вроде, а знаем о ней не так и много».