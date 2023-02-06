В «Научке» состоялось спецгашение конвертов с оригинальной маркой, посвященной 150-летию со дня рождения Михаила Пришвина

Что связывает писателя Михаила Пришвина с Мурманской областью? В начале ХХ столетия он совершил поездку на север России, побывал и на Кольском полуострове – в Кандалакше, Коле, Александровске. В результате поездки родилась книга «За волшебным колобком». Но Пришвина чаще знают по другим, более известным, произведениям.

Александр Кочуров, директор УФПС Мурманской области: «В первую очередь, конечно, приходит на ум «Кладовая солнца». Яркие моменты из этой истории и даже из фильма, который я помню с детства, про героев-маленьких ребятишек. Этот момент очень яркий».

4 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения русского писателя. Эту дату решили отметить и у нас. В областной научной библиотеке состоялось церемония спецгашения конвертов с оригинальной маркой, посвящённой юбилейное дате.

Юлия Сосипатрова, заместитель директора по основной деятельности Мурманской областной научной библиотеки: «Мы впервые принимаем на нашей площадке необычное мероприятие «Почты России» - специальное гашение, церемонию гашения почтовых конвертов. Для нас это необычный опыт, но мы рады, что именно наша библиотека выбрана площадкой для этого мероприятия, потому что имя русского писателя 150-летие которого мы отвечаем, Михаила Михайловича Пришвина, оно связано и с книгами, которые есть в нашей библиотеке. Для нас этот автор важен тем, что он дважды бывал на Кольском полуострове».

Для мурманских филателистов и посткроссеров, тех, кто обменивается открытками, пересылая их в разные страны, это событие важное, прежде всего, позволяющее пополнить личную коллекцию.

Наталья Кудряшова, посткроссер, филателист: «Эта новая открыточка для себя, нашли марки, пришлось купить советские, вот сейчас мы их погасим».

Тождественные церемонии спецгашения в честь 150-летия со дня рождения Михаила Пришвина состоялись не только в Мурманске, но и в Москве, Орле и Петрозаводске.

В этом году у северного отделения «Почты России» планируется немало памятных событий. Следите за анонсами.