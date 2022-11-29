В научной библиотеке презентовали электронную коллекцию документов, посвящённых истории Мурманского морского торгового порта

Теперь все желающие могут ознакомиться с историческими событиями знакового предприятия города.

Мурманский морской торговый порт - градообразующие предприятие, с которым связали свою жизнь тысячи северян, благодаря которому росла и развивалась столица Заполярья. Узнать историю, интересные факты и уникальную информацию о компании теперь можно в одном месте - в электронной библиотеке «Кольский Север».

Светлана Рудакова, начальник отдела по социальным вопросам АО «Мурманский морской торговый порт»: «Выражаю от всего коллектива Мурманского морского-торгового порта благодарность работникам Мурманской областной научной библиотеки за проделанную работу в рамках создания цифровой коллекции, посвящённой Мурманскому морскому торговому порту в электронной библиотеке «Кольский Север». При знакомстве с ресурсом видно, с каким вниманием, любовью и точностью он был сделан».

Сотрудники библиотеки усердно трудились над оцифровкой первоисточников, в коллекции из 35 изданий. Здесь собраны: отчёты о деятельности порта в 20-х годах, тематические плакаты времён СССР, доклады и сборники книг, одна из которых выпущена в 1898 году - ещё до основания предприятия.

Юлия Сосипатрова, заместитель директора по основной деятельности Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки: «Это материалы доклада Николая Александровича Шаврова. Это исследователь, это общественный деятель, журналист. Он активно всю свою профессиональную деятельность занимался, в том числе развитием портов на Кавказе. Он фактически всю свою жизнь посвятил этому делу. И уже в более зрелые годы он посетил мурманский берег. Он был одним из первых, кто подал идею о необходимости строительства и разработки порта на берегу Мурмана».

Почётными гостями на презентации были ветераны Мурманского морского торгового порта, посвятившие работе и развитию стивидорного предприятия долгие годы.

Галина Сидоренко, ветеран Мурманского морского торгового порта: «Я была молода тогда. Порт казался сказкой, грузов было очень много. Интересно было работать очень, а потом я в столе учёта работала. Там проработала до конца, до выхода не пенсию».

Сборник материалов будет полезен всем, кто интересуется историей Заполярья. Коллекция, посвящённая Мурманскому морскому торговому порту, доступна в областной научной библиотеке.