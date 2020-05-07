В небе над городом-героем Мурманском состоялись тренировочные полёты авиации Северного флота

Так лётчики готовятся к авиапараду, который состоится 9 мая.

В демонстрационном пролёте приняли участие вертолёты Ка-27, Ми-8, самолёты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20. Авиация прошла на высоте 200 метров над городом и Кольским заливом. Эта высота считается оптимальной с точки зрения безопасности и зрелищности.

Этот маршрут летчики повторят и 9 мая, пролетев так же над мемориалом Защитникам советского Заполярья. За штурвалами воздушной техники только опытные специалисты, имеющие за плечами тысячи часов лётной практики.

Александр Горин, заместитель командующего армией ВВС и ПВО Северного флота по авиации: «Не менее второго класса для разных типов класса воздушных судов. Налёты разные, но, как правило, порядка 600 часов и до 1500 -2000 часов налёта у каждого лё1тчика».