В небо – из академического лицея, или Аэропорт стал «учебным классом»

На протяжении двух дней для учеников авиаклассов Мурманского академического лицея проводят серию встреч и экскурсий. К школьникам приезжают специалисты российской авиакомпании, для них проводят экскурсии по сокровенным местам аэропорта.

На протяжении двух дней для учеников авиаклассов Мурманского академического лицея проводят серию встреч и экскурсий. К школьникам приезжают специалисты российской авиакомпании, для них проводят экскурсии по сокровенным местам аэропорта.

Этот день для учеников 10-го авиационного класса начался необычно. К ним в гости пришёл советник заместителя генерального директора российской авиакомпании Александр Канищев. Он рассказывал будущим коллегам о своей работе – 37 лет полётов и о том, что сейчас представляет собой сфера авиаперевозок, с какими радостями и трудностями предстоит столкнуться возможно будущим авиаторам.

Александр Канищев, советник заместителя генерального директора авиакомпании: «Рассказал, какие в авиации есть профессии, как это всё непросто. Надеюсь, послушав как это всё сложно, они захотят пойти в такую сложную профессию. Это профессиональная ориентация. Если вы не знаете, куда идёте, вы обучились, и выяснилось, что это не то, что вам надо и интересно, а время потрачено, общественные и ваши деньги. Вы остались у разбитого корыта, как старушка из сказки».

Школьники знают, что авиация дело непростое. И каждый из них всей душой болеет небом. Кто-то просто большой романтик, а кто-то мечтает продолжить семейную династию. Главное, что у молодёжи есть интерес и желание осваивать профессию.

Михаил Языков, ученик 10-го авиационного класса: «Дедушка всё мое детство рассказывал мне об авиации. Прадед тоже был лётчиком. Поступил сюда, чтобы стать пилотом. Прилагаю к этому максимальные усилия. Участвую в соревнованиях по авиаракетному моделированию. Занимаю некоторые места. Имею второй юношеский разряд по России».

После урока ученики авиакласса отправились в аэропорт Мурманск. Школьники познакомились с представителями таможенной службы. Кинологи наглядно продемонстрировали, как служебные собаки Жотем и Тесла ищут запрещенные предметы. Все очень увлекательно и наглядно.

А ещё дети узнали, что в воздушной гавани работают представители службы безопасности, пожарной охраны и многие другие.

Ольга Хабарова, специалист по связям с общественностью аэропорта Мурманск: «Каждая служба, которая есть в аэропорту - не просто важное звено, а суперответственное. И люди, которые работают на таких важных должностях и специальностях, они очень ценны. Мы хотим, чтобы дети знали не только авиационную часть, но и другие структурные подразделения, которые присутствуют в аэропортах города, страны и мира».

Сергей Стариков, официальный представитель авиакомпании: «Они увидят, как все службы аэропорта становятся вокруг нашего самолёта и его выпускают в рейс. Заправляют, чистят, убирают, подвозят еду, подвозят пассажиров. Самолёт стоит здесь всего 40 минут. Соблюдение расписания - важная и чёткая задача, которую выполняет как аэропорт, так и авиакомпания».

И вот юные авиаторы отправились встречать самолет, который приземлился в нашем аэропорту после рейса. Безумно увлекательно для них было побывать в кабине пилота. Именно здесь творится та самая магия полёта или, как уже знают наши ученики, производится управление воздушным судном.

Анастасия Царева, ученица 10-го авиационного класса: «Особенно понравилась посадка самолёта. Это было величественно. И я убедилась, что хочу работать в этой сфере».

Андрей Большаков, ученик 10-го авиационного класса: «Я думаю, мне особо понравилась кабина пилота. Смотреть сколько у них разных приборов, которые я как раз хочу изучать».

Не каждый юный ученик авиационного класса мечтает стать пилотом или стюардессой. Ребята видят себя в этой сфере, но в разных специальностях. Что говорит о серьёзности намерений.

Мария Куханова, ученица 10-го авиационного класса: «Мне очень понравилась, работала кинологов. Интересно было наблюдать за тем, как разные, казалось бы, структуры соединены в одном месте, как аэропорт. Интересно наблюдать, как они взаимодействуют друг с другом, как одно зависит от другого».

Амид Гурбанов, ученик 10-го авиационного класса: «Понравились кинологи, которые разъяснили всё и показали, живые примеры. Понравилось, как садился самолет и кабина пилотов. Абсолютно всё мне понравилось. У меня желание было стать диспетчером, я надеюсь, что смогу им стать».

И вот, ученики уже на вышке. Именно здесь диспетчеры контролируют работу взлётно-посадочной полосы. Самое сердце большой воздушной системы, где некоторые из ребят мечтают работать. И всё это может осуществиться в их скором будущем, если после окончания обучения они выберут такой путь.

Отметим, что в аэропорту скоро появится большая потребность в новых специалистах, потому что предприятие будет расширяться. Так что нынешние сотрудники приглашают молодёжь в свои ряды.