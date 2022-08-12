В Никеле неожиданно для местных жителей появился фонтан

Из-под земли начал бить многометровый столб воды. Зрелище, судя по видео, снятое очевидцами, завораживающее, но недолгое. Как сообщили редакции «Мурманского вестника» в администрации Печенгского округа, ситуация с прорывом трубы была устранена в течение получаса.

В одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео прорыва на сетях.

Из-под земли начал бить многометровый столб воды. Зрелище, судя по видео, снятое очевидцами, завораживающее, но недолгое. Как сообщили редакции «Мурманского вестника» в администрации Печенгского округа, ситуация с прорывом трубы была устранена в течение получаса.

Котельная не прекращала работу, на потребителях ситуация также не отразилась.