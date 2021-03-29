В Никеле продолжаются работы по устранению аварии на основном водоводе посёлка

В дома уже начала поступать вода, но работы продолжаются.

Авария на трубопроводе подачи хозпитьевого водоснабжения в Никеле произошла вечером 27 марта. Посёлок находился без горячей и холодной воды, отопление продолжало работать в штатном режиме.

Алла Истомина, исполняющая обязанности генерального директора ОАО «Мурманэнергосбыт»: «Сегодня уже восстановлено горячее водоснабжение посёлка, но, повторюсь, теплоснабжение МЭС не прекращал».

Работы по устранению коммунальной аварии ведутся вторые сутки. Горячее водоснабжение налаживается, холодная вода так же есть, но не везде и её пока нельзя использовать в пищу. Силами работников Кольской ГМК и «Печенгастроя» был выполнен большой объём работ, к решению проблемы подключились и специалисты «Мурманскводоканала». Восстановление ведется общими усилиями. Планируется, что после необходимых процедур по запуску и промывке, питьевая вода придёт в дома никельчан ближайшее время.

Менее чем за сутки смонтировано 150 метров врезки временного водовода. Всего будет уложено около 300 метров труб, в том числе в сложных условиях. После монтажа система будет опрессована, промыта, после чего начнётся штатная подача воды потребителям.