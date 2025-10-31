НАРКОЛОГ — ВРАЧ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ВЕРНУТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИАВИАПЕРЕВОЗКИ И ИХ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.10.25 19:30

В Никеле прокладывают новый водовод

В рамках плана «На Севере – Жить!» специалисты «Мурманскводоканала» проводят работы по прокладке трубопровода, который заменит имеющийся возрастом три четверти века.

Изношенная коммунальная инфраструктура – серьёзная проблема, особенно для отдаленных посёлков области. Недавно чистую питьевую воду получили жители западного берега Кольского залива. Теперь очередь дошла до Никеля.

Посёлок был запитан по трубе, построенной ещё в 50-х годах прошлого века. Её ресурс исчерпан давно, что в 2021 году привело к масштабной аварии.

Как отметил Андрей Пономарев, заместитель главы Печенгского муниципального округа, тогда удалось справится. Но всё же ситуацию с водой в Никеле нужно было решать кардинально.

В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и регионального плана «На Севере – Жить!» в Мурманской области ведут масштабную стройку нового магистрального водовода от озера Лучломполо до Никеля. Необходимо проложить новый путь, не повредив действующую артерию посёлка. Но главная сложность проекта - в особенностях северной земли, а это бездорожье, лес, болотистые участки, скальные породы.

Длина реконструируемого участка более 8 км. Укладку водовода проводят в две нитки, поэтому общая протяжённость трубопровода более 15 км. Для новых сетей используют современные трубы из полиэтилена низкого давления. Они не ржавеют и срок службы исчисляется десятилетиями.

Помимо трубопровода, здесь появится ещё один современный объект, который повысит надёжность всей системы водоснабжения.

Максим Широков, заместитель главного инженера ГОУП «Мурманскводоканал»: «Проектом предусмотрено устройство новой модульной насосной станции».

Строительство ведёт подрядная организация, но ключевые процессы — сварка труб и монтаж колодцев находятся на строгом контроле у специалистов «Мурманскводоканала». Это гарантия качества.

Работы стартовали в сентябре, на сегодняшний день уже выполнены более чем на 40%. Таким образом уже в декабре этого года у Никеля появится новая, надёжная водная артерия.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Международные новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Чёрная пятница: скепсис растёт, готовность к покупкам падает-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)МАШИНА ВАКУУМНАЯ — НЕЗАМЕНИМАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОТ-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»