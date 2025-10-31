В Никеле прокладывают новый водовод

В рамках плана «На Севере – Жить!» специалисты «Мурманскводоканала» проводят работы по прокладке трубопровода, который заменит имеющийся возрастом три четверти века.

Изношенная коммунальная инфраструктура – серьёзная проблема, особенно для отдаленных посёлков области. Недавно чистую питьевую воду получили жители западного берега Кольского залива. Теперь очередь дошла до Никеля.

Посёлок был запитан по трубе, построенной ещё в 50-х годах прошлого века. Её ресурс исчерпан давно, что в 2021 году привело к масштабной аварии.

Как отметил Андрей Пономарев, заместитель главы Печенгского муниципального округа, тогда удалось справится. Но всё же ситуацию с водой в Никеле нужно было решать кардинально.

В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и регионального плана «На Севере – Жить!» в Мурманской области ведут масштабную стройку нового магистрального водовода от озера Лучломполо до Никеля. Необходимо проложить новый путь, не повредив действующую артерию посёлка. Но главная сложность проекта - в особенностях северной земли, а это бездорожье, лес, болотистые участки, скальные породы.

Длина реконструируемого участка более 8 км. Укладку водовода проводят в две нитки, поэтому общая протяжённость трубопровода более 15 км. Для новых сетей используют современные трубы из полиэтилена низкого давления. Они не ржавеют и срок службы исчисляется десятилетиями.

Помимо трубопровода, здесь появится ещё один современный объект, который повысит надёжность всей системы водоснабжения.

Максим Широков, заместитель главного инженера ГОУП «Мурманскводоканал»: «Проектом предусмотрено устройство новой модульной насосной станции».

Строительство ведёт подрядная организация, но ключевые процессы — сварка труб и монтаж колодцев находятся на строгом контроле у специалистов «Мурманскводоканала». Это гарантия качества.

Работы стартовали в сентябре, на сегодняшний день уже выполнены более чем на 40%. Таким образом уже в декабре этого года у Никеля появится новая, надёжная водная артерия.