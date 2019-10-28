В Никеле прошёл большой фестиваль добрососедства «Без границ»

Кульминацией празднования 75-летия Петсамо-Киркенесской операции стал масштабный фестиваль добрососедства «Без границ» в Никеле. Гости международного фестиваля смогли увидеть исторические реконструкции боев, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть военные фильмы в мобильном кинотеатре.

Юбилей окончания Петсамо-Киркенесской операции - знаковое событие для Норвегии и России. В праздничных мероприятиях, организованных при поддержке компании Норникель, приняли участие и местные жители, и многочисленные гости из городов и посёлков Мурманской области, соседнего Королевства. Ярчайшим событием фестиваля стала реконструкция двух самых известных подвигов войны в Заполярье - бойцов-минометчиков группы Алексея Генералова и группы Анатолия Бредова.

«Это мероприятие, условно говоря, закрывает комплекс военно-исторических реконструкций, которые наши клубы «Заполярный рубеж» и «Горнизон» проводили для того, чтобы увековечить подвиг защитников советского Заполярья», - отмечает Александр Чапенко, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Бойцы в ватниках и шинелях долго готовятся к сражению, занимают позиции и проверяют оружие, совсем как перед реальным боем. В это же время зрители вооружаются камерами, чтобы запечатлеть яркий исторический эпизод. Через некоторое время раздаются первые выстрелы винтовок.

Задача реконструкторов - максимально достоверно воссоздать события 75-летней давности. Это не игра в «войнушку», а сохранение памяти о подвиге нашего народа в годы войны. Реконструкция любого боя начинается с работы с документами, которые раскрывают все обстоятельства сражения. Затем распределяются роли: кто куда бежит, когда открывает огонь, где падает и «погибает».

Важность таких реконструкций невозможно переоценить, каждый зритель проникается сражением.

Узнать больше о ходе Петсамо-Киркенесской операции гости фестиваля могли, посетив выставку в холле Дома культуры «Восход». В экспозиции областного краеведческого музея были представлены предметы солдатского быта и оружие времен Великой Отечественной войны, также в мобильном кинотеатре зрители увидели премьеру ленты «Память Севера», рассказывающую о подвиге русских солдат и норвежских партизан в годы войны.

Приграничный Никель на какое-то время стал центром культурного творческого и гастрономического сближение двух стран. Такие мероприятия позволяют соседним государствам находить точки соприкосновения и объединять народы двух стран.

«Для нас Печенгский район он является приграничным и компания приняла решение поддержать это мероприятие и массу других событий, направленных на культуру добрососедства и развития поселка Никель и территории Печенгского района, - говорит Максим Иванов, заместитель генерального директора по региональной политике и корпоративным проектам Кольской ГМК. – Поддержать развитие малого предпринимательства нам тоже важно, чтобы посёлок Никель развивался».

«Несколько дней назад в Киркенесе тоже прошли праздничные мероприятия, на которых присутствовал наш король и ваш министр иностранных дел Сергей Лавров, - рассказывает Питер Андерсон, житель Норвегии. - Они общались на центральной площади города и это было очень впечатляюще. Наше добрососедство очень важно для Норвегии и России, для Никеля и Киркенеса».

Для никельчан и гостей города работали многообразные интерактивные зоны: кто-то чеканил юбилейную монетку под руководством кузнеца, а кто-то плёл традиционный скандинавский оберег.

На центральной площади разожгли «объединяющий» огонь, чтобы согреться у костра участникам праздника предлагалось принести поленья. Все торжество сопровождалось песнями и танцами коллективов из Никеля, Петрозаводска и Киркенеса.

Ярким завершающим аккордом юбилейных мероприятий стало выступление Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота. Недавно коллектив вернулся из Норвегии, это был первый концерт в Киркенесе российских военных моряков с 1945 года.

Сохранить добрососедские отношения между Россией и Норвегией - вот что важно в современном мире и только, делая шаги навстречу друг другу, можно быть уверенными, что пылающий очаг дружбы не погаснет.