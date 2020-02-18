В Никеле прошли соревнования по восточному боевому единоборству кобудо

Именитые спортсмены и новички – всего более ста пятидесяти участников состязались в минувшие выходные на региональных соревнованиях по восточному боевому единоборству кобудо в Никеле.

Здесь учат уважать противника, своим трудом добиваться цели. Наши спортсмены, многие из которых на этой площадке судьи, недавно соревновались в Кубке России в Москве.

Сергей Ухов, главный судья соревнований: «Завоевали пять первых мест, одно второе и два третьих. Четыре участника соревнований выполнили нормативы мастера спорта. Тян Ёна у нас взяла мастера спорта ещё ноябре 2019 года. Вот тут начинают «коваться» детишки на более серьёзные мероприятия».

На эти соревнования в Никеле собрались 150 участников из разных уголков области. Но прежде, чем их пригласят сразиться на татами, церемония награждения особо отличившихся и активных: наставников, судей, спортсменов и юнармейцев.

Андрей Руденко, начальник отдела организационно-плановой и военно-патриотической, спортивной работы «ДОСААФ» Мурманской области: «В этом году будут игры «Арми 2020», пройдут соревнования по боевым единоборствам, все турниры заявлены, подтверждены».

Взаимодействие региональной федерации кобудо, ДОСААФ Мурманской области и военно-патриотического движения «Юнармия» - надежный фундамент для привлечения молодёжи к спорту, который впоследствии становится путевкой в жизнь.

Сергей Тян, президент Федерации восточного боевого единоборства Мурманской области: «Дали им направление, чтобы они поступали. Кто-то хочет в военное училище поступать, кто-то в другие силовые структуры, где они принесут большую пользу, так как правильно воспитаны и подготовлены».

Несмотря на юный возраст, у каждого из этих ребят длинный список побед и коллекция медалей. Они чётко знают, куда пойдут учиться дальше и чего хотят добиться в жизни. Умение принимать решения – ещё одно качество, которому учат восточные единоборства.

Даниил Иванов, судья соревнований, Чемпион Первенства России по кобудо: «На нас, получается, большая ответственность. И на соревнованиях, и на тренировках, чтобы без травм все было».

Григорий Савулий, серебряный призер Первенства Северо-Западного округа России по кобудо: «Здесь чёткие правила, по которым приятно выступать».

Победы в этих соревнованиях дали участникам возможность получить или повысить свой спортивный разряд, а это в совокупности с медалями, шанс попасть в сборную Мурманской области.