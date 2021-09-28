+15,2° - в Мурманской области погода сегодня установила новый рекордХотели бы вы никогда не работать? «Да!», - ответили 27% жителей СЗФО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.09.21 19:30

В Никеле состоялся финал фестиваля «Северный характер: green screen»

Фестиваль «Северный характер: green screen» прошёл под флагом борьбы за сохранение северной природы. Режиссёры, сценаристы и просто любители авторского кино из разных стран обсуждали вопросы экологии и кинематографа на протяжении трёх дней.

На фестивале были представлены уникальные картины из России, Норвегии, Финляндии, Швеции и других стран, всех их объединяла социально-экологическая направленность.

11 картин поборолись за приз в новой категории «Green Ice camera», который в этом году вручался впервые. «Green Ice camera» — это протокол, согласно которому процесс съёмок сопровождается всеми необходимыми мерами для защиты окружающей среды. В форме оценки проекта нужно было предоставить информацию по углеродному следу и мусору, социальным, экологическим и культурным вопросам. Фильмы, удовлетворяющие всем требованиям, получили сертификаты международного образца.

Как рассказали экоспециалисты, если такие меры будут распространены повсеместно, то это весьма благотворно скажется на природе Заполярья.

Фестиваль проводился при поддержке международной программы сотрудничества «Коларктик» и Всемирного фонда охраны дикой природы. По словам представительницы «WWF Россия», тема защиты Арктики сейчас актуальна как никогда. WWF готов поддерживать «зелёные» инициативы нашего региона, а потому хочется верить, что проект «Green Ice camera» будет развиваться дальше.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТИТ ПОСПЕШНОСТИ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Yfnfkmz
23.09.21 12:30
«Волнительно»/«волнительный» - употребляется только в разговорном стиле
Комментарий к новости:Зачем мурманские метеорологи 80 лет запускают в небо шары?
Елена
21.09.21 18:12
Было бы интересно узнать, по каким критериям выбирались старшеклассники для участия в оперативном совещании?
Комментарий к новости:Трое старшеклассников из Заполярья провели рабочий день с губернатором
Bvfyebk
16.09.21 09:49
Как я понимаю, это прекрасное лицо рынка.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области подписал постановление об увеличении стоимости контрактов на строительство на 30%
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире04:00«Магия вкуса». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: предполагается довести тарифы ЖКУ до экономически обоснованных-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 36 копеек, доллар потерял 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440-PRO ЖКХ (18+)Мурманская ТЭЦ начала масштабную реконструкцию сетевого хозяйства-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Упрощённый порядок установления инвалидности продлили до 1 марта 2022 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика