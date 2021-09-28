В Никеле состоялся финал фестиваля «Северный характер: green screen»

Фестиваль «Северный характер: green screen» прошёл под флагом борьбы за сохранение северной природы. Режиссёры, сценаристы и просто любители авторского кино из разных стран обсуждали вопросы экологии и кинематографа на протяжении трёх дней.

На фестивале были представлены уникальные картины из России, Норвегии, Финляндии, Швеции и других стран, всех их объединяла социально-экологическая направленность.

11 картин поборолись за приз в новой категории «Green Ice camera», который в этом году вручался впервые. «Green Ice camera» — это протокол, согласно которому процесс съёмок сопровождается всеми необходимыми мерами для защиты окружающей среды. В форме оценки проекта нужно было предоставить информацию по углеродному следу и мусору, социальным, экологическим и культурным вопросам. Фильмы, удовлетворяющие всем требованиям, получили сертификаты международного образца.

Как рассказали экоспециалисты, если такие меры будут распространены повсеместно, то это весьма благотворно скажется на природе Заполярья.

Фестиваль проводился при поддержке международной программы сотрудничества «Коларктик» и Всемирного фонда охраны дикой природы. По словам представительницы «WWF Россия», тема защиты Арктики сейчас актуальна как никогда. WWF готов поддерживать «зелёные» инициативы нашего региона, а потому хочется верить, что проект «Green Ice camera» будет развиваться дальше.