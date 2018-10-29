В Никеле состоялся слет социальных предпринимателей. На мероприятии присутствовали как начинающие, так и ставшие весьма успешными предприниматели региона. Также событие посетили гости из других субъектов. Некоторые из них поделились с северянами своими секретами ведения бизнеса.

Отличие социального предпринимательства от обычного в том, что бизнесмены активно привлекают к работе людей из социально незащищенных слоев населения. Одной из главных задач слета, организованного в Никеле стало формирование сообщества, которое сможет напрямую общаться, обмениваться идеями и делиться опытом в пока еще отстающей сфере рынка товаров и услуг. В России этот вид предпринимательства только набирает обороты, но делает он это семимильными шагами и, как отмечают эксперты, уже совсем скоро мы непременно выйдем на новый уровень.

Одним из спикеров слета выступила Гузель Санжапова. Девушка, решила начать работать на себя 5 лет назад, и за это время ей удалось наладить производство сладостей из меда в маленькой деревушке на Урале. Гузель начала сотрудничать с несколькими бабушками, которые собирали ягоды – главный ингредиент медового угощения. Помимо лакомств, сейчас компания реализует травяные чаи и продукты из карамели, а штат сотрудников вырос до 11 человек. И это не считая тех, кто задействован в сборе ягод. Благодаря предпринимателю деревня из угасающей глубинки начала активно возрождаться.

На слете Гузель рассказала о своей истории и поделилась трудностями, которые могут возникнуть на пути к осуществлению мечты. Но пример девушки не единенный успешный. Например, Юлия Николаева, которая после карьеры гимнастки организовала в своем родном Норильске самый Северный цирк в России. Помимо этого Юлия открыла на малой родине центры, где молодежь занимается танцами, паркуром и гимнастикой. Молодым предпринимателям она тоже дала пару практических советов.

Участников слета ожидали тематические площадки, мастер-классы и различные конференции, разделенные на блоки - туризм и ремесла, досуг и образование. По заверениям представителей компании «Норильский никель», которая и выступила главным организатором мероприятия, такие встречи не закончатся и в дальнейшей охватят еще больший процент социальных предпринимателей со всех уголков России.

Качественные результаты от проведения слета можно будет увидеть только спустя время, когда проекты пройдут фазу реализации. Но факт того, что в Никеле молодые и инициативные бизнесмены обменялись идеями и опытом, определенно, положительно скажется на уровне социального предпринимательства в стране.