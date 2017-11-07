В «Ночь искусств» было не до сна

Три в одном – «Ночь искусств» в Мурманске посвятили Дню народного единства, Году экологии и 100-летию Октябрьской революции.

Посетители Мурманского областного краеведческого музея не только побывали на новых экспозициях, но и узнали о представителях народов, живущих на Кольском полуострове, об их культуре, традициях и национальных нарядах.

Творческие мастер-классы, викторины, пантомимы и новые выставки, посвящённые 100-летию Октябрьской революции. Краеведческий музей вновь распахнул двери для посетителей в неурочное время. «Ночь искусств» традиционно пользуется у жителей Мурманска популярностью, поэтому на торжественное открытие культурного события прорваться сквозь плотные ряды посетителей было практически невозможно.

- Вернусь к двум темам: это, конечно же, столетие Великой русской революции, которое красной нитью проходит в этом году, Год экологии, объявленный президентом в 2017 году, - напомнила Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея. - По теме Великой русской революции у нас работает выставка «Революционный держите шаг», на которой представлен агитационный плакат и агитационный фарфор. Это направление, которое стало развиваться в нашей стране после революции. Посетители смогут с ним познакомиться, узнать что-то для себя новое и попробовать сделать агитационный фарфор, тарелку, чашку из подручных материалов.

Залы краеведческого музея этим вечером оказались забиты до отказа. Одни посетители рассматривали постоянные экспозиции, другие - ждали возможности поучаствовать в мастер-классах. На втором этаже, например, за большими столами клеили фигурки саамов в традиционных нарядах. Сотрудники музея рассказывали горстям интересные факты о культуре и быте этого малочисленного народа Севера.

«Ночь искусств» - время чудес. Интересные встречи здесь могут происходить не только на официальных мероприятиях, но и во время простой прогулки по выставочным залам. Например, в краеведческом музее можно было встретить стрельца Кольского острога, прогуливающегося рядом с офицером казачьей дивизии Красной армии.

- Донские казаки носили папаху, башлык, шаровары с казачьими лампасами. Интересная особенность: на мне сапоги со шпорами, но в основном большинство казаков шпоры не носило, - замечает Александр Чапенко, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Мурманской области. - Ещё одна отличительная особенность - казаки носили шашку образца 1927 года. У рядовых казаков на шашке имелись дополнительные крепления для штыка. Казак был вооружён винтовкой, она носилась через левое плечо. Не через правое, как носили бойцы кавалерии Красной армии.

Наиболее внимательные посетители «Ночи искусств» могли заметить, что и вооружение стрельца несколько отличается от уставного. Это объясняется тем, что воин был многоопытный, побывал в самых разных битвах, оружие у него было частично трофейное.

- Кинжал - это результат походов на Крым. Он крымское происхождение имеет, - поясняет Игорь Туленков, руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Мидгард» (г.Мурманск). - Сабля имеет происхождение польско-германское. Такую саблю можно было либо изготовить, либо получить в качестве трофея. В остальном - это достаточно распространённый тип стрелецкого комплекта - полевая форма. Мы все привыкли к тому, что стрельцы все в красных кафтанах, но красные кафтаны были только у одного полка московских стрельцов, которые их носили.

Эксклюзив этой акции - модный показ. Правда, модели демонстрировали не тренды сезона, а одежду актуальную всегда. В одном из залов состоялось дефиле в национальных одеждах народов, представители которых живут на Кольском полуострове и сегодня. Увидели зрители не только традиционные русские кафтаны и украинские вышиванки, но и национальные наряды жителей южных стран.

- Я представляю север Молдовы, город Флорешты, - рассказывает Оксана Могилина, представитель Молдавского культурного центра и Центра национальных культур содружества. - У меня блузка вышита зелёными нитками.

Наряды - на все случаи жизни. Национальные костюмы подчёркивают не только этническую принадлежность, но и социальный статус. Например, по традиционному наряду узбекской девушки можно понять замужем она или нет.

Гулять по краеведческому музею в «Ночь искусств» можно было до 11 часов вечера и скучать посетителям было некогда. Здесь выступали барды, в холле вновь пришедших встречали мимы, а на первом этаже расположились стенды с полезной информацией от общественных и экологических организаций.