В «Ночь искусств» мурманчанам будет не до сна

Ноябрь в Мурманске будет насыщен культурными событиями. В пятый раз пройдёт «Ночь искусств» и сразу два международных фестиваля. На пресс-конференции в «Кировке» журналистам рассказали о предстоящих мероприятиях.

Стремительно набирающий популярность российский проект «Ночь искусств» наглядно доказал, что ходить в музеи не только интересно с познавательной точки зрения, но и весело. В День народного единства музеи Мурманска распахнут двери для посетителей.

Площадками для «Ночи искусств» традиционно станут два самых крупных мурманских музея - художественный и краеведческий. Каждый приготовил уникальную программу. Посетители смогут побывать на концертах авторской песни и музыкальных коллективов, познакомиться с боевыми искусствами Японии, поучиться у мастеров живописи писать картины, пройти уникальные квесты.

Ноябрь порадует северян ещё двумя крупными культурными событиями. Это Международный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг» и Международный фестиваль-конкурс творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие».

Ознаменуется ноябрь и открытием 86-го творческого сезона в мурманской «Кировке». Первый концерт состоится уже 7 ноября в 18.30