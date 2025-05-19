В «Ночь музеев» Мурманский областной краеведческий музей представил посетителям интересную и разнообразную культурную программу

Разглядывать экспонаты, участвовать в спектакле, посещать мастер-классы – и всё это до глубокой ночи возможно только раз в году. На традиционное культурное событие впервые в обновленных стенах открыл свои двери для гостей Мурманский краеведческий музей.

Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея: «В течении всего вечера будут собираться группы, мы будем знакомить наших посетителей с тематическими экспозициями… На мой взгляд, это самое важное… Это первая такая ночь, когда мы проводим такую большую экскурсионную программу, чтобы как можно больше посетителям рассказать об истории и природе региона».

Тема «Ночи музеев» в этом году «Герои». Через интересные рассказы экскурсоводов посетители знакомились с судьбами и историями жителей Заполярья.

Тимур Давлетшин, первый заместитель министра культуры Мурманской области: «Именно музеи с их уникальным собранием и неравнодушными сотрудниками могут это рассказать. Им есть что поведать своим гостям о настоящих героях Отечества, о патриотах, о подвигах любви, преданности и настоящей красоте».

Каждые 20 минут новая блиц-экскурсия погружала гостей в атмосферу Арктики, в жизнь саамских оленеводов и поморских рыбаков, работу флотилии и строителей железной дороги и знакомила с подвигами героев Великой Отечественной войны. Насыщенная культурная программа никого не оставила равнодушным.

- Всё в современном духе. Много интерактивов, детям интересно. Не всегда музеи вызывают интерес у подрастающего поколения, но в данном случае мотивация рождается на основе тактильных моментов.

- Мне очень понравилось, как этот музей смог многие вещи из истории сохранить. Как был организован быт у людей, какое оружие, технологии того времени.

- Я в первый раз, мне очень нравится, думаю, что ребятам тоже.

- Мне больше всего понравилась экспозиция с морскими животными Кольского полуострова. Особенно - морские ежи.

- Мы были в музее, когда он переезжал и очень ждали это открытие. Всё очень красиво, ходим и получаем большое удовольствие.

- Очень нравится смотреть, как раньше жили, историю края. Хочется побольше знать об этом.

Взрослые и дети с интересом участвовали в интерактивах. А на площадке перед музеем ребята с азартом участвовали в состязании на мечах.

После яркого события музей продолжает работу в плановом режиме и ждёт новых посетителей.