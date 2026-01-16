В ночь с 18 на 19 января мурманчане и гости города смогут принять участие в традиционном крещенском купании

Окунуться в иордань в Мурманске можно на трёх подготовленных площадках.

Это новый «Домик моржей» на Семёновском озере, на Среднем озере возле пространства «СОПКИ.ОЗЁРА» и Ивановом ручье - на той же территории.

Купели будут доступны с 8 вечера 18 января до 4 утра 19 января.

Традиционные иордани организуют и по всей Мурманской области. Среди точек притяжения: озеро Лумболка в Мончегорске, Комсомольское в Оленегорске, Глубокое в Кировске и ещё более десятка мест в других городах.

На всех официальных площадках будут дежурить спасатели, инспекторы ГИМС и медработники. Сотрудники регионального МЧС напоминают: окунаться в купель можно только в специально оборудованных и охраняемых местах.