В ночь с 31 декабря на 1 января в Мурмансе будет доступен транспорт сразу на нескольких автобусных и троллейбусных маршрутах

Как сообщает «Мурманский вестник», на линию выйдут троллейбусы по маршрутам №4 и №6, а также автобус №18. Интервал движения составит 20-30 минут.

Впервые для жителей Росляково запускается маршрут №33к. Он будет ходить от улицы Лобова до улицы Заводской только в новогоднюю ночь.

Также автобус №10к довезет жителей Росты от улицы Лобова до завода «Севморпуть».

Расписания троллейбусного маршрута №4 и автобусных №№10к и 33к синхронизированы, отмечает перевозчик. С графиком движения можно ознакомиться на сайте предприятия в разделе «Новогодняя ночь-2023».

Специальные расписания появятся за 10 дней до даты их ввода.

Всю новогоднюю ночь по маршруту Североморск - Мурманск и в обратном направлении будут курсировать автобусы, график размещён на сайте регионального Минтранса.