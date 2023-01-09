В ночь с 6 на 7 января состоялась рождественская служба в храме Спас на Водах

Рождество - одно из главных событий православной церкви. Пандемия в прошлом, поэтому в этом году верующие принимали участие в богослужении без ограничений, создавая атмосферу светлого праздника.

Каждый сам решает для себя, нужно идти на богослужение, или остаться дома. В Мурманске вечерние службы были организованны во всех православных храмах, Спаса на Водах – не исключение.

Слово «праздник» зачастую связывают с обильным застольем, но православное торжество – совсем другая история. Главное здесь – молитва, пост, исповедь, причастие. Рождественская ночь – это не только память о событиях того времени, когда Господь пришёл в наш мир ради спасения людей.

Андрей Амелин, протоиерей, настоятель храма Спаса на Водах, г. Мурманск: «Для меня Рождество - это новая эпоха для человечества. Потому что у нас летоисчисление даже в христианской цивилизации идёт от Рождества Христова. Новая эра, то есть эра, построенная не просто на инстинктах, которые тоже присущи человеку, а уже, построенное на любви. А любовь к нам пришла вместе с Христом, понятие о любви именно жертвенное. Он сам проливает свою кровь за всё человечество. Этим показывает, насколько он любит этот мир и своё творение».

В этот светлый день категорически запрещается вступать в спор с окружающими вас людьми, сквернословить и думать о плохом. Да и шумное проведение гуляний не приветствуется. В течение светлого праздника всё должно проходить скромно.