В ночь со вторника на среду 365 зданий в Первомайском округе Мурманска останутся без отопления

Мурманская ТЭЦ будет проводить срочные ремонтные работы на Южной котельной.

Для устранения неисправности придётся временно отключить часть оборудования, предупреждают теплоэнергетики. В ряде домов отопление станет слабее (температура снизится примерно на 40–50%), а часть зданий временно останется без отопления и горячего водоснабжения.

Ограничения будут действовать в период с 23 часов 3 февраля до 6 часов утра 4 февраля.