В ночном небе Арктики тренировались молодые авиаторы Северного флота

Группами они взлетали с военного аэродрома в Мончегорске.

Всего в полётах участвовали 18 пилотов. Общий налёт воздушных судов составил более 15 часов. В ходе учений опытные авиаторы обучали начинающих лётчиков особенностям техники пилотирования и навигации, а также выполнению самостоятельных посадок на аэродром в ночное время в условиях низких температур.

Максим Строителев, старший лётчик авиационного звена: «Всё время хочется взглянуть в небо, посмотреть на звезды, на Луну. Но из-за этого появляются иллюзии, которые мешают выполнению полёта, поэтому от приборов не отвлекаемся, весь полёт по приборам».