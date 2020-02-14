В Норвегии бывшую мурманчанку используют против России?

Уроженка Мурманска Лиза Васильева с песней «I'm Gay» борется за право выступить от Норвегии на «Евровидении 2020». Незамысловатый текст песни о танцах на радуге и запоминающаяся мелодия уже помогли землячке выйти в десятку финалистов национального отбора. Эксперты оценивают шансы бывшей мурманчанки на победу как высокие, потому что особенностью престижного музыкального состязания часто становятся артисты, умеющие создать вокруг себя ажиотаж и хайп.

Выход в финал Лизы Васильевой спровоцирует разговоры о нетерпимости России к сексуальным меньшинствам, такого мнения придерживается музыкальный критик на информационном ресурсе «360».

Евгений Бабичев, музыкальный критик: «Это дополнительная возможность зацепить Россию в медийном пространстве на таком пустячковом конкурсе».