В Норвегию – только с отрицательным анализом на CoVid-19

Как сообщает генеральное консульство Норвегии в Мурманске, за последнюю неделю в Северном Королевстве было зарегистрировано более 6 тысяч человек, зараженных Covid-19. В связи с этим в стране для гостей были приняты новые правила.

Прибывающие из России должны при въезде на границе предъявить справку с отрицательным результатом на CoVid-19. В случае, если человек отказывается это сделать, то его в страну Фьордов могут и не пустить. При этом тестирование необходимо пройти максимум за 72 часа до въезда. Правило вступает в силу в полночь с 8 на 9 ноября.

Обязательное условие - наличие у человека, прибывающего в Норвегию, постоянного места жительства, либо гарантии на его предоставление от работодателя. В обратном случае гостей страны будут размещать в карантинных отелях с обязательным тестированием на коронавирус. Это касается и членов семей, приезжающих в Северное Королевство навестить родственников.