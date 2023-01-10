Мурманская область впервые примет «Гонку героев» на территории модернизированного парка «Патриот»Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков» провёл учение по противовоздушной обороне в Норвежском море
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.01.23 19:30

В Норвежском море состоялись учения по противовоздушной обороне в сложных гидрометеорологических условиях экипажа фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков»

При помощи компьютерного моделирования тактической обстановки отряды оттачивали навыки по отражению средств воздушного нападения условного противника.

В ходе учения волнение в Норвежском море составило 3-4 балла, а скорость ветра достигала 20 метров в секунду, но на выполнение поставленных задач, штормовые условия не повлияли.

Павел Конов, старший помощник командира фрегата «Адмирал Горшков» капитан 2 ранга: «На корабле проходило корабельное боевое учение по задачам ПВО: отражение ударов средств воздушного нападения противника. Цель учения - проверка работы контура ПВО, его систем, систем освещения, воздушно радиоэлектронной обстановки, систем зенитного огня, систем радиоэлектронной боевой тактической маскировки, систем управления контуром ПВО».

 

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