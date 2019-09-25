В норвежском порту Тромсё загорелся российский траулер

По предварительным данным, причиной пожара стала халатность при проведении сварочных работ на судне. 29 человек экипажа эвакуированы. Из-за сильного задымления в районе портовой зоны полиции так же пришлось эвакуировать жителей расположенного поблизости района.

По словам генерального консула России в Киркенесе Игоря Лапицкого, никто из российских моряков не пострадал, экипаж временно размещён на территории Университетского госпиталя Северной Норвегии. Если траулер в результате пожара окажется непригодным к проживанию на нём моряков, вопрос об их дальнейшем размещении в Тромсё будет решаться местным судовым агентом, российским судовладельцем и норвежскими муниципальными властями.