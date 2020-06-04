В норвежской коммуне Алта оползни унесли несколько домов в море

У наших соседей - норвежцев тоже не всё гладко. В коммуне Алта, на севере Королевства, оползень унёс в море восемь домов. Никто из местных жителей не пострадал.

В бывшей рыбацкой деревушке на мысе Кракнес, которая находится в коммуне Алта, расположены дачные дома, владельцы которых приезжают сюда на выходные. Во время ЧП на месте был только один человек, успевший выбежать из жилища до катастрофы и запечатлевший происходящее на видео.

Мужчина услышал треск и увидел, как обрываются провода, после чего поспешил на ближайшую сопку. По словам очевидца, его дом был одним из самых крепких, строение отремонтировали пару лет назад.

В этот же день оползни сошли и в других местах коммуны Алта, но все они были менее разрушительны.