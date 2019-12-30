В новогодние каникулы некогда скучать

Немного времени осталось до наступления Нового года и Рождества. Где будут проходить народные гуляния, какие развлечения будут проходить в праздничные дни? «Арктик-ТВ» отвечает на эти вопросы.

В Новый год, 1 января, мурманчан ждут на площади Пять Углов, где в 1.30 начнётся праздничное представление. Всех гостей поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

Елена Наймушина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска: «Будут интересные музыкальные номера. А в два часа засверкает новогодний праздничный фейерверк».

Но праздники на этом не заканчиваются. Уже 3 января мурманчане могут посетить стадион «Строитель». В 18.00 для всех любителей активного отдыха состоится массовое катание с развлекательной программой.

Елена Наймушина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска: «4 января в зоне отдыха Семёновского озера силами коллективов самодеятельности Дворца культуры Первомайского округа для детей и взрослых будет представлена сказка-спектакль «Новогодняя Жар-птица».

А уже 7 января наступит Рождество. В 13 часов в детском городке «Сказка» пройдут праздничные гулянья и концертная программа самодеятельных коллективов. Будут игры, конкурсы для детей и взрослых и колядование. Подробную информацию о мероприятиях можно узнать на официальном сайте администрации города Мурманска.