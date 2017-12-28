В новогодние каникулы управление МЧС по Мурманской области будет работать в усиленном режиме

На обеспечение безопасности жизни северян каждый день будут выходить более 800 спасателей и 130 пожарных машин.

На новогодних каникулах пожары случаются на 30% чаще, чем обычно. Основное количество возгораний происходить в праздничную ночь. Нередки случаи, когда люди получают сильные ожоги и даже погибают. Это обусловлено, в первую очередь, не соблюдением правил пожарной безопасности. Чтобы максимально предотвратить летальные исходы и избежать серьёзного ущерба имуществу, во всей Мурманской области управления МЧС будут работать в усиленном режиме.

- Для готовности ликвидаций последствий всех ЧС и пожаров у нас заступаю в сутки около 130 автомобилей, - сообщил Юрий Дружинский, начальник отдела службы и пожарной техники ГОКУ «Управлений по ГОЧС и ПБ Мурманской области». - Это пожарные цистерны, дополнительно спецтехника, около 800 людей постоянно находятся на дежурстве.