Новый год - для добрых дел, или Миша Жуков мечтает о рождественском чудеВ Хибинах на горе Юкспорр проведут принудительный спуск лавин
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.12.19 19:30

В Новом году к вам придут удача и успех, если вы встретите оленя

Конечно, дома можно завести мышь или крысу - это менее хлопотно, но если вы захотите завести более мягкое, тёплое и рогатое животное, например, оленя, то вам понадобится два мешка ягеля и загон.

Такой нехитрый минимальный набор необходим для ухода за нашим северным оленем. С одной стороны, это  животное неприхотливое, с другой, несколько килограммов ягеля ежедневно - будь добр предоставить - сено они не едят.

У каюра Евгения в хозяйстве три подопечных: пугливая важенка Салма и два быка Ярый и Осло, поэтому хлопот у хозяина животных предостаточно. У его благородных подопечных всё как у людей, так как каждому оленю нужен особый подход. 

Евгений Филиппов, каюр: «У альфа-самца Ярого доброжелательный характер, а у неё есть страх. Когда юные туристы приходят покормить этих животных, то они сразу подходят, а к ней нужен определенный подход».

Средняя рыночная стоимость одного такого северного красавца около 30 тысяч рублей.

Традиционные для нашего Заполярного края животные, которые обладают высокой морозоустойчивостью, до недавнего времени были незаслуженно подзабыты. Теперь же в Мурманске всё чаще можно встретить предпринимателей, которые занимаются разведением оленей  - на радость детям и туристам. Животноводы рассказывают, что наши рогатые соседи очень чуткие и контактные, они очень хорошо чувствуют настроение хозяина и с нетерпением ждут его прихода.

Евгений Филиппов, каюр: «Например, когда его вывожу, то он может за мной побежать и копытами тихонько лягнуть, Но тут бояться не надо,  у них копыта мягкие, олень так свою радость выражает».

Если вы пока не решились взвалить на себя груз ответственности за оленей, то всё равно не откладывайте встречу с ними. Общение с такими питомцами –  удовольствие.  Кроме того, существует поверье, что олень это животное, олицетворяющее удачу и успех.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ Мурманской области численность научного персонала за 5 лет снизилась на 14 процентов и составила на конец года 2028 человек
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
Комментарий к новости:Депутаты поддержали проект федерального закона «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести»
Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
Комментарий к новости:ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужской путь – учиться у других, или Опыт своих проб и ошибок
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30«Накануне волшебства». Новогодний концерт (12+)08:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиНа северо-западе страны растут цены на пикшу-PRO ВалютуДоллар в Новый год уходит при своих, а курс евро подрос почти на 4 копейки-PRO ЭнергетикуРыбный порт перед Новым годом освободился от тяжёлой ноши - теплоснабжения улицы Фестивальной-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 декабря-PRO Нефть и газБудем прилагать усилия, чтобы новая схема освоения шельфа Арктики заработала в следующем году – Юрий Трутнев-PRO ЗаконыЗаконопроект о новых пенсионных накоплениях «гуляет» по министерским кабинетам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
24.12.19: Первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов заявил, что в III квартале 2019 года рост реальных доходов россиян составил 3%, а с начала года (по итогам девяти месяцев) - 0,8%. А вы почувствовали эту тяжесть в своих кошельках?Проголосовало: 466 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика