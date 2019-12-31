В Новом году к вам придут удача и успех, если вы встретите оленя

Конечно, дома можно завести мышь или крысу - это менее хлопотно, но если вы захотите завести более мягкое, тёплое и рогатое животное, например, оленя, то вам понадобится два мешка ягеля и загон.

Такой нехитрый минимальный набор необходим для ухода за нашим северным оленем. С одной стороны, это животное неприхотливое, с другой, несколько килограммов ягеля ежедневно - будь добр предоставить - сено они не едят.

У каюра Евгения в хозяйстве три подопечных: пугливая важенка Салма и два быка Ярый и Осло, поэтому хлопот у хозяина животных предостаточно. У его благородных подопечных всё как у людей, так как каждому оленю нужен особый подход.

Евгений Филиппов, каюр: «У альфа-самца Ярого доброжелательный характер, а у неё есть страх. Когда юные туристы приходят покормить этих животных, то они сразу подходят, а к ней нужен определенный подход».

Средняя рыночная стоимость одного такого северного красавца около 30 тысяч рублей.

Традиционные для нашего Заполярного края животные, которые обладают высокой морозоустойчивостью, до недавнего времени были незаслуженно подзабыты. Теперь же в Мурманске всё чаще можно встретить предпринимателей, которые занимаются разведением оленей - на радость детям и туристам. Животноводы рассказывают, что наши рогатые соседи очень чуткие и контактные, они очень хорошо чувствуют настроение хозяина и с нетерпением ждут его прихода.

Евгений Филиппов, каюр: «Например, когда его вывожу, то он может за мной побежать и копытами тихонько лягнуть, Но тут бояться не надо, у них копыта мягкие, олень так свою радость выражает».

Если вы пока не решились взвалить на себя груз ответственности за оленей, то всё равно не откладывайте встречу с ними. Общение с такими питомцами – удовольствие. Кроме того, существует поверье, что олень это животное, олицетворяющее удачу и успех.