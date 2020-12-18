В новом году начнётся большая стройка на Больничном городке

Первые дома в микрорайоне, который в народе называют «Больничным городком», начнут строить летом будущего года. Начнут с участка в 7000 квадратных метров у школы №28.

Здесь будут возведены первые дома примерно на 150 квартир не выше 5-6 этажей. Конструкции будут быстровозводимыми По мере расселения аварийные жилые дома будут сносить, а на их месте возводить новые.

Напомним, инженерные сети в микрорайоне – водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация, дороги и уличное освещение – будут строить за счёт федеральных средств, выделенных в рамках федерального проекта «Жильё».

Как подчеркнул руководитель регионального Центра содействия развитию жилищного строительства, в Мурманске нет базы для реализации таких масштабных проектов, поэтому помимо местных застройщиков рассматриваются варианты привлечения в регион новых, которые дадут толчок индустриальному развитию жилищного строительства на Крайнем Севере.