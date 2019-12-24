В новом году жить станет чуточку дороже и не сразу

Коммунальные тарифы пусть и не с 1 января, но всё же подрастут. Изменения в квитанциях жители Мурманска увидят в середине лета.

Киловатт электроэнергии в среднем станет дороже на 8 копеек. Стоимость газа для населения увеличится в пределах инфляции на 4%. Это актуально для всей области кроме жителей Заозерска и Видяево, где тариф и так самый высокий в регионе.

А вот стоимость тепловой энергии зависит от многих факторов, жители некоторых домов Мурманска, Североморска и Колы так и вовсе будут платить меньше.

Большинство же горожан не почувствуют изменений, так как стоимость услуг останется на прежнем уровне. За воду так же не придётся отдавать больше, а вот вывоз мусора даже немного подешевеет. Плата составит 128,55 рубля с человека в месяц.

На официальном сайте комитета по тарифному регулированию Мурманской области размещен «Калькулятор коммунальных платежей», с помощью него можно выполнить проверку и сверить результат с цифрами в квитанции.