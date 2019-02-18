В новом Городском клубе старшего поколения выдали первые удостоверения

В Доме Молодёжи представители городской администрации вручили удостоверения первым участникам клуба старшего поколения. Также для собравшихся выступил представитель ИФНС, который ответил на волнующие вопросы, касающиеся налогообложения.

Мурманчанин Владимир Аноховский уже на пенсии, но в его жизни нет места пассивному отдыху. Ему всегда хочется быть в центре событий и приносить пользу обществу. Поэтому, когда мужчина узнал, что в Мурманске открылся Городской клуб старшего поколения, то поспешил вступить в его ряды. Участвуя в таком проекте можно обменяться опытом, обрести новые знакомства и, конечно же, узнать для себя много интересного и полезного, считает он.

«Мне хочется и общаться, и узнавать новое, - говорит Владимир Аноховский, участник клуба. - Я обратил внимание, что на заседании клуба присутствует сотрудник ИФНС и мы получим интересную информацию».

Городской клуб старшего поколения создан для жителей Мурманска, возраст которых перешёл отметку 50 лет. На семинар участников проекта пригласили в Дом молодёжи и такой выбор сделан неслучайно, так как, несмотря на возраст, многие пенсионеры полны бодрости и молодого задора. Вместо того чтобы проводить всё свое время дома, они будут заниматься творчеством, посветят досуг изучению юриспруденции и компьютерной грамотности.

«Мы с удовольствие откликнулись на предложение выступить одной из площадок клуба, - говорит Леонид Мостовой, директор муниципального учреждения «Дом молодёжи». - Мы заинтересованы, чтобы наша молодёжь общалась с представителями старшего поколения. Да и надо согласиться, что возраст - это состояние души».

Это заседание клуба знаменательно ещё и тем, что первым 38 мурманчанам, вступившим в сообщество, в торжественной обстановке вручили именные удостоверения, подписанные руководством города. Именные клубные карты дадут возможность участвовать во всех мероприятиях.

«Такое мероприятие важное и нужное, потому что возраст у участников солидный, трудовая деятельность закончена, а энергия осталась, - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - И этот клуб даст возможность им себя где-то проявить».

Городской клуб старшего поколения приглашает новых участников, все подробности о его работе можно узнать на сайте администрации города-героя.