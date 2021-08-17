В новом отопительном сезоне мазут на котельную посёлка Никель будут доставлять автотранспортом

До недавнего времени топливо в Никель привозили в цистернах по железнодорожной ветке, которая принадлежит Кольской ГМК. Однако после закрытия плавильного цеха предприятия она перестала функционировать. Теперь конечная остановка тепловоза - соседний город Заполярный. Поэтому руководство АО «Мурманэнергосбыт» приняло решение доставлять мазут в посёлок спецмашинами.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «В целях бесперебойной поставки мазута на никельскую котельную,мы провели реконструкцию на мазутном хозяйстве в Заозерске, где теперь будут храниться запасы. В том числе и для Никеля. И оттуда уже мазутовозами топливо будет поставляться непосредственное на котельную».

Все новое хорошо забытое старое. Когда-то на котельной существовала система разгрузки мазутовозов, теперь её необходимо реконструировать.

Александр Терещенко, заместитель начальника Никельского района АО «МЭС»: «Проведены ремонтные работы, восстановлен трубопровод, перебраны насосы. В данный момент осуществляется планировка площадки для удобства разворота автомобильного транспорта, в том числе и в зимний период».

Также скоро будут закуплены два новых мазутовоза для доставки топлива. Отметим, что по последним данным, в Никеле проживает около 13 тысяч человек. Все дома в посёлке обслуживает котельная АО «МЭС».