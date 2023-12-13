В новом семейном пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Полярном прошли консультации и встречи по вопросам социальной поддержки семей с детьми

Подобные события станут регулярными, обещают специалисты, так как в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» есть все необходимые условия, чтобы мамы и папы с малышами во время бесед чувствовали себя комфортно.

Согласно статистическим данным, в ЗАТО Александровск наметилась положительная тенденция роста рождаемости. С каждым годом растёт число детей, рожденных третьими и последующими. Увеличивается и количество многодетных семей, на текущий момент в большом ЗАТО их почти 800. И далеко не все мамы и папы в полной мере осведомлены о льготах, пособиях и услугах, которые предоставляет государство. Именно поэтому в рамках недели по вопросам социальной поддержки семей с детьми Центр социальной поддержки организовал круглый стол для заинтересованных александровцев.

Встречи будут и впредь проходить в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ». Пока родители получают консультативную помощь, дети могут играть и читать. А кто и о чём будет говорить – зависит от мам и пап.

Ольга Гарагуля, директор Снежногорского межрайонного Центра социальной поддержки населения: «Тематические встречи будут проводить и специалисты, а их направленность зависят от потребностей наших жителей. Если жители обратились ко мне, то расскажем о мерах соцподдержки».

Меры социальной поддержки, предоставляемые на территории Мурманской области, актуальны и весьма востребованы, кроме того, ежегодно появляются новые выплаты семьям с детьми, о которых обязательно расскажут.