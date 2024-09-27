В новом выпуске проекта «Север - это судьба» мы расскажем о министре культуры Мурманской области Ольге Обуховой

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Внучка, дочь и жена военнослужащего – она могла бы стать генеральшей, а стала министром культуры Мурманской области.

- Все говорили: «Что ты делаешь, куда ты летишь?», - вспоминает Ольга Обухова.

Через какие тернии пришлось пробиваться к звездам и под какую песню засыпает её внучка, об этом поделится с телезрителями министр культуры - героиня нового выпуска проекта «Север – это судьба».