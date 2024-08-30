В новом выпуске проекта «Север - это судьба» мы расскажем о министре образования и науки Мурманской области Диане Кузнецовой

Смотрите программу в эфире телеканала «Арктик-ТВ» уже сегодня в 21.00, а также в субботу – в 13.00 и в воскресенье - в 18.30.