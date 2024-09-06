В новом выпуске проекта «Север - это судьба» мы расскажем о министре труда и социального развития Мурманской области Сергее Мякишеве

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Как динозавру уцелеть в меняющихся условиях? Кто такие понаоставшиеся? Каково жить за двоих? На эти каверзные и многие другие вопросы прозвучат ответы от Сергея Мякишева, учителя с большой буквы, художника-самоучки или, как он сам себя называет, каракулевед.

- Я благодарен отцу за то, что мне переделалась хотя бы часть умения что-то выводить, - признаётся Сергей Мякишев.