День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.06.24 19:30
В новом выпуске проекта «Север - это судьба» мы расскажем о первом заместителе главы региона Оксане Демченко
Смотрите программу в эфире телеканала «Арктик-ТВ» в эту пятницу, 21 июня, в 21.00, а также субботу – в 13.00 и в воскресенье - в 20.10.
Смотрите программу в эфире телеканала «Арктик-ТВ» в эту пятницу, 21 июня, в 21.00, а также субботу – в 13.00 и в воскресенье - в 20.10.
Комментарии
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Последние комментарии
Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
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