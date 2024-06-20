В новом выпуске проекта «Север - это судьба» мы расскажем о первом заместителе главы региона Оксане Демченко

Смотрите программу в эфире телеканала «Арктик-ТВ» в эту пятницу, 21 июня, в 21.00, а также субботу – в 13.00 и в воскресенье - в 20.10.