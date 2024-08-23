В новом выпуске проекта «Север - это судьба» рассказываем о главе Минстроя Мурманской области Алексее Грачикове

Смотрите программу в эфире телеканала «Арктик-ТВ сегодня в 21.00, в субботу – в 13.00 и в воскресенье - в 18.30.

О таких говорят - парень из нашего двора. О службе в армии, инженерной смекалке и экстремальных увлечениях.

Узнаем, сложно ли было молодому министру заслужить авторитет у ветеранов строительной отрасли Мурманской области, мечтал ли он о собственном доме в Арктике.

Алексей Грачиков, глава Минстроя Мурманской области, впервые откровенно расскажет о себе в проекте «Север - это судьба».