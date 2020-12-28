В новый год – в новые квартиры в новом доме на Жилстрое

В новый дом на улице Горького со дня на день въедут жильцы и отметят новоселье.

Яркий фасад 3-этажки на Жилстрое трудно не заметить. Объект совсем недавно сдан в эксплуатацию. Возле здания находится просторная стоянка для автомобилей, а на цокольном этаже разместится продуктовый магазин. Всего в здании 48 благоустроенных однокомнатных и двухкомнатных квартир, в них расселят жителей из аварийного жилищного фонда. 11 семей уже осмотрели жилплощади, большинство из них в ближайшее время получат ключи и заселяться в долгожданные квартиры.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Строительство квартир в этом доме говорит о том, что национальный проект «Городское жильё и среда» работает, 114 человек смогут улучшить свои жилищные условия. Вы знаете, что проблема переселения – самая острая на протяжении нескольких лет, поэтому город Мурманск планомерно работает над этой задачей».